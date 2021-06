ESCLUSIVA Ledesma: “Inzaghi non chiederà laziali. Conte? Uguale solo il modulo”

L'ex centrocampista della Lazio ai microfoni di Fcinter1908: "Inzaghi, scelta coraggiosa e non scontata. Nessuno può rimproverargli nulla"

Fabio Alampi

In casa Inter è iniziata l'era Simone Inzaghi: l'ex tecnico della Lazio è chiamato a raccogliere la pesante eredità di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra, con l'obiettivo di mantenere ai vertici una squadra appena tornata a vincere lo scudetto dopo 11 anni di attesa. Fcinter1908 ha intervistato in esclusiva Cristian Ledesma, suo ex compagno di squadra in biancoceleste.

Simone Inzaghi è il nuovo allenatore dell'Inter: pensa che sia stata la scelta migliore per tutti?

Simone ha fatto una scelta non scontata, ma penso che l'abbia fatta nell'ottica di voler crescere e voler fare un'esperienza nuova dopo diversi anni alla Lazio. Non è facile rimanere tutto questo tempo alla Lazio, è una piazza esigente. Penso che abbia fatto allo stesso tempo una scelta coraggiosa, perchè accetta di andare nella squadra che ha vinto l'ultimo titolo italiano. Penso che abbia fatto bene, nessuno può rimproverargli nulla.

All'Inter si ritrova a raccogliere la pesante eredità di Antonio Conte...

Un'eredità importante e pesante: Inter a parte, Conte ha vinto anche da altre parti, ha fatto bene in Italia e all'estero. Non è facile, ma è una sfida stimolante per la carriera di Inzaghi. Rimpiazzare un allenatore del calibro di Conte non sarà facile, ma allo stesso tempo Inzaghi negli ultimi anni è stato uno dei pochi che ha vinto, insieme a Juventus, Milan e Napoli: non bisogna dimenticarlo.

Con Inzaghi siete stati compagni di squadra: che ricordi ha di lui?

L'ho conosciuto come compagno di squadra, ma non come allenatore, non ho avuto questa fortuna. Si vedeva che era uno che seguiva molto il calcio, anche se non avrei scommesso su un suo futuro da allenatore. Ha fatto un percorso importante, iniziando dalle giovanili, poi si è messo in mostra con la Primavera e ha vinto anche lì.

Inzaghi ha fatto molto bene con il 3-5-2, lo stesso schema usato nelle ultime due stagioni dall'Inter: può riproporre a Milano quanto fatto vedere a Roma, seppur con giocatori diversi?

Questa cosa può essere un'agevolazione per lui, non credo che una squadra che ha vinto abbia bisogno di rivoluzioni, non sarebbe stata la mossa giusta andare a cambiare diverse cose. L'Inter, al momento, gli uomini li ha, poi bisogna vedere cosa il mercato porterà via e cosa porterà di nuovo. Penso che per uomini, per qualità e per il gioco espresso in questi ultimi due anni, l'Inter possa permettere a Inzaghi di proseguire con le sue idee, anche se l'unica cosa uguale è il modulo: Inzaghi e Conte giocano in maniera diversa. Avere una base "comune" può sicuramente agevolare il suo lavoro.

Negli ultimi giorni si è parlato della possibilità che Inzaghi voglia all'Inter qualche suo ex giocatore, a cominciare da Radu poi sfumato: pensa che qualche giocatore possa seguirlo a Milano?

Secondo me no, ma questo ovviamente è un mio parere personale. Non credo che possa chiedere certi giocatori, anche perchè si respira già nell'aria che sarà un'annata molto difficile per quanto riguarda il mercato, sia per chi vuole comprare che per chi vuole vendere. Penso che sarà difficile fare mercato. Parere personale: non credo che Inzaghi chiederà gioatori della Lazio.