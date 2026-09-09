Paolo Di Canio elogia Cristian Chivu: queste le parole dell’ex attaccante in studio a Sky Sport sull’allenatore nerazzurro.

Alessandro Cosattini
Mourinho

VIDEO / Mourinho elogia l’Inter: "Scudetto? Solo una può starle vicino"

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Paolo Di Canio elogia Cristian Chivu. Queste le parole dell’ex attaccante in studio a Sky Sport sull’allenatore nerazzurro:

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La consapevolezza (della differenza che c’è tra Champions e Serie A, ndr) me l’ha data Chivu l’anno scorso in Champions.

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Lui stesso dice che fanno un altro sport, l’aveva detto dopo l’Arsenal. Lo dice Chivu, prende coscienza delle differenze che ci sono ma va avanti per la sua strada, non sono scuse, lui di scuse non ne cerca. Ci sono differenze nette, bisogna lavorare tanto”, ha spiegato Di Canio.

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