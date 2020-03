Esposito: “Fantacalcio? Ne ho 3 dell’Inter ma il mio pupillo è un altro. E ci ha pure segnato”

Intervenuto in diretta Instagram su SOS Fanta, l’attaccante dell’Inter Sebastiano Esposito ha risposto ad alcune domande sul fantacalcio:

“Il mio giocatore più forte? Immobile, forse arrivo terzultimo. Io ci tengo al fantacalcio, metto sempre la formazione, studio chi gioca e chi non gioca. Con il Genoa non mi sono schierato. Leggere il mio nome con il +3 a fianco è tanta roba. Siamo tutti scaramantici in famiglia”.

TRE COLPI – “L’abbiamo fatto alla quarta giornata, ho preso Boga. Un grandissimo colpo che ha fatto tanti gol, uno anche contro di noi. Bastoni? No non l’ho preso, ho preso de Vrij. Contro il Genoa mi sono schierato ed è andata bene, contro l’Udinese è andata male. Studio anche per l’asta, se voglio un giocatore è mio. Dell’Inter ho preso de Vrij, non mi hanno fatto prendere Lukaku perché l’hanno pagato tanto. Ho anche Skriniar e Handanovic, che è una sicurezza. Mi ha impressionato Boga, lo prenderò anche l’anno prossimo”.