GdS – Exploit Gvardiol, ora vale 100 milioni. L’Inter poteva prenderlo a molto meno

Il focus di Alfredo Pedullà sul sito della Gazzetta dello Sport a proposito del difensore che si sta affermando in Qatar con la maglia della Croazia

Daniele Vitiello

Josko Gvardiol è uno dei volti della Croazia che ancora una volta si conferma ai vertici del calcio mondiale. Il suo exploit in Qatar conferma quanto di buono fatto nell'ultimo periodo al Lipsia. Su di lui si concentra Alfredo Pedullà nel focus per il sito della Gazzetta dello Sport: "Non un predestinato, ma un’autentica certezza oggi. Quando giocava nella seconda squadra della Dinamo Zagabria, l’Atletico Madrid avrebbe potuto prenderlo per poco più di mezzo milione di euro, invece decise di rinviare. Sono errori che commettono tutti, quindi non ci sarebbe da montare un processo".

Gli spagnoli non sono gli unici ad avere rimpianti sul croato. Trovano, infatti, buona compagnia in Serie A: "Piuttosto andrebbe segnalata la crescita esponenziale relativa al valore del cartellino: Fiorentina, Inter e Roma avrebbero potuto assicurarsi Gvardiol per 9 milioni, decisero di non affondare. Non troppo tempo dopo, luglio 2021, il Lipsia lo portò in Bundesliga per poco meno di 19 milioni, quindi 10 in più rispetto ai soldi che sarebbero serviti per convocarlo in Serie A".

Cifre clamorosamente lontane da quelle di cui si parla in questi giorni. Sottolinea Pedullà: "Oggi siamo al delirio pur di averlo, le cifre sono schizzate in modo clamoroso: il Real, che è in corsia di sorpasso grazie al pressing di Modric, è salito a 90 milioni e intende staccare definitivamente il Chelsea, l’altro club che la scorsa estate aveva fatto l’impossibile per portarlo a Londra. A 100 si chiude perché a quella cifra il Lipsia non potrà fare resistenza, la distanza rispetto all’ultima proposta ormai è minima. Bisognerebbe notare la differenza rispetto a quanto i tedeschi avevano speso nell’estate 2021, meno di 19 milioni e plusvalenza da urlo in arrivo".