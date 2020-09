FCIN1908 / Domani vertice Inter-Genoa per Pinamonti: riscatto vicino, Raiola drastico

Domani si deciderà il futuro di Andrea Pinamonti. La giovane punta di Cles dovrebbe fare ritorno all’Inter, almeno queste sono le voci che circolano a riguardo nelle ultime ore. Importante sarà l’incontro che andrà in scena domani tra Mino Raiola, agente del calciatore, e le due società, tornate in rapporti ottimi con il passaggio di Daniele Fagiano in rossoblu. Come dimostra l’accordo per Males.

Per riscattare Pinamonti, l’Inter dovrà versare al Genoa 20 milioni o trovare altre soluzioni gradite al “Grifone”. Raiola non è più disposto a lasciare il proprio assistito nel limbo e chiede decisioni drastiche, un dentro o fuori. Ausilio si è espresso promettendo al ragazzo massima considerazione, l’Inter ha fatto sapere a Pinamonti che potrebbe rimanere da quarta punta e questo accontenterebbe tutte le parti in causa. Domani sarà la giornata decisiva.