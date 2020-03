France Football – Psg, Icardi a 70 mln è un affare: ecco perché. E i tifosi si spaccano

L’inizio della stagione di Icardi aveva fatto pensare ad un riscatto sicuro. Una luna di miele che ha prodotto ben 20 gol in 31 partite. Poi qualcosa si è inceppato. Sono tornate le voci sulla Juventus, Icardi ha perso il posto in squadra e Cavani, malgrado il contratto in scadenza, si è ripreso il posto da titolare.

“Resta il fatto che l’argentino è un vero bomber, per di più giovane, una merce rara sul mercato. E la somma di 70 milioni sembra molto ragionevole per un giocatore di tale calibro”, ha sentenziato il quotidiano francese. Che poi ha chiesto un parere ai tifosi: sareste d’accordo con la scelta del Psg di non riscattarlo? La tifoseria, in questo momento, sembra spaccata. I no, quindi favorevoli al riscatto di Icardi, sono in leggera maggioranza.