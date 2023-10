Inter, Acerbi incubo dei bomber: Lukaku ultimo a farne le spese. In lista…

Non mancano le garanzie per Simone Inzaghi in tutti i reparti della sua Inter. Tra queste, però, ce n'è una che l'allenatore nerazzurro si porta dietro da più tempo e che ha voluto fortemente anche in nerazzurro. Francesco Acerbi, infatti, è arrivato a Milano in sordina, ma con lavoro e sacrificio si è preso le sue soddisfazioni, fino a diventare vero e proprio incubo degli attaccanti avversari.

Ultimo a farne le spese è stato l'ex compagno Romelu Lukaku, come sottolinea il Corriere dello Sport: "Non è una collezione qualsiasi perché a comporla ci sono attaccanti rigorosamente di pregio. Si allunga la lista di chi si è dovuto piegare alle marcature difensive di Francesco Acerbi e l’ultimo a entrare nella collezione è stato Romelu Lukaku, l’uomo più atteso della sfida di domenica scorsa. Se l’ex di turno per eccellenza non ha brillato è stato anche a causa della gabbia del difensore classe 1988, che non gli ha concesso il minimo margine per iscriversi alla partita e lo ha anticipato in più occasioni, forte anche dell’esperienza maturata in allenamento quando erano ex compagni".