UFFICIALE – Zhang Jindong, dimissioni da presidenza Suning.com. Candidato Steven come ad

Aggiornamenti importanti in arrivo dalla Cina

Zhang Jindong si è dimesso da presidente di Suning.com e ha nominato suo figlio Zhang Kangyang (Steven) come candidato direttore non indipendente. La notizia arriva direttamente dalla Cina in questi minuti. Secondo quanto appreso dall'annuncio ufficiale, al momento il presidente provvisorio di Suning.com sarà Ren Jun.