Ottobre, allarme sudamericani: Argentina e Cile giocano venerdì. E sabato Lazio-Inter

Torna a suonare l'allarme Nazionali in casa Inter. I sudamericani nerazzurri a rischio per la Lazio: ecco perché

Torna a suonare l'allarme Nazionali in casa Inter . Dopo gli ultimi impegni dei calciatori sudamericani che hanno costretto Lautaro, Correa e Vidal a saltare gran parte della sfida contro la Sampdoria di domenica scorsa, infatti, il problema potrebbe presto ripresentarsi per i nerazzurri. Il nuovo calendario delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022 in vista della prossima sosta prevede che Argentina e Cile, dopo aver affrontato rispettivamente Uruguay e Paraguay, giochino contro Perù e Venezuela il 14 ottobre alle ore 20.30 di Buenos Aires e alle 21 di Santiago del Cile (le 00.30 e l'una del mattino del 15 ottobre in Italia).

Tutto accettabile, se non fosse per un piccolo particolare: il 16 ottobre, alle ore 18, è prevista all'Olimpico di Roma Lazio-Inter. Non una sfida semplice né agevole, per i nerazzurri, che rischiano di dover affrontare la squadra di Sarri senza tutti i sudamericani. Un problema non da poco. E chissà che la diplomazia della società non si metta subito al lavoro per sbrogliare una matassa complicata.