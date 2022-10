SM – Inter, la cessione è più vicina: ecco l’ultima mossa della famiglia Zhang

L'aggiornamento sulla questione che tiene banco ormai da settimane in casa nerazzurra

Questo il dettaglio: "Dopo l'incarico affidato a Raine Group per la ricerca di compratori, secondo fonti vicinissime al club ci sarebbe anche un mandato allo studio legale internazionale Latham and Watkins con sede a Los Angeles per curare la parte legale della cessione dell'Inter. Si tratta di una conferma di quanto accadrà nel futuro prossimo nerazzurro, che Steven Zhang probabilmente chiarirà nell'assemblea dei soci di venerdì".