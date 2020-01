Inter, Marotta vuole soffiare Chong alla Juve: il piano per evitare il Kulusevski-bis e quell’idea…

L’Inter lavora sul mercato in entrata con innesti per aumentare l’esperienza, ma senza dimenticare il futuro. Dopo l’ufficialità di Ashley Young e quella sempre più vicina di Victor Moses, i nerazzurri preparano i colpi Giroud ed Eriksen per aumentare la qualità della rosa e proseguire il gioco delle coppie chiesto da Antonio Conte.

Nel mirino di Beppe Marotta e Piero Ausilio c’è anche Tahith Chong, esterno olandese classe 1999 originario di Curacao considerato il nuovo Angel Di Maria. Il calciatore, in scadenza con il Manchester United il prossimo 30 giugno, rappresenta un’occasione da cogliere al volo, considerando il valore del calciatore. Come riferisce Tuttosport, su Chong c’è anche la Juventus L’Inter vorrebbe strapparlo alla concorrenza e ha già un piano per evitare il Kulusevski-bis, ma ora deve valutare attentamente le richieste dell’entourage del calciatore.

Nel secondo incontro nella sede di Viale della Liberazione, l’agente del calciatore Mohamed Sinouh ha chiarito alla dirigenza nerazzurra le richieste di Chong: contratto di cinque anni da 2 milioni di euro a salire e un ricco bonus alla firma. L’idea dell’Inter è quella di prenderlo e farlo valutare a Conte: in caso di feedback negativo, il giovane olandese potrebbe essere girato al Jiangsu Suning.