Sky – Inter, decisione presa: non si parte per la tournée negli USA. I motivi

E' arrivata finalmente la tanto attesa decisione in casa Inter in merito alla tournée negli Stati Uniti. Ieri è infatti trapelata la notizia di alcuni positivi al Covid nell'Arsenal, che ha deciso di rinunciare al viaggio in America. E così farà anche l'Inter: secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, in questi minuti il club nerazzurro ha deciso di non partire per gli USA per salvaguardare la salute di tutto il gruppo squadra. La notizia stravolge il programma della società perché sembrava tutto pronto per la partenza. L'Inter resterà dunque ad Appiano Gentile a lavorare, come desiderava fare Simone Inzaghi, che ha necessità di tranquillità e di lavorare con il gruppo che si sta pian piano completando, conclude l'emittente.