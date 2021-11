Inter-Shakhtar: Inzaghi carica i suoi con due richieste: “Facciamo bene questa, poi…”

Il tecnico nerazzurro ha parlato durante l'allenamento con i giocatori nerazzurri ribadendo l'importanza della gara contro lo Shakhtar

Alla Pinetina l'Inter prepara la partita contro lo Shakhtar, fondamentale nel cammino per la qualificazione agli ottavi di Champions. Il club ha concesso, come da tradizione e per volontà dell'UEFA, di assistere a 15 minuti della seduta del pomeriggio. Inzaghi ha dato indicazioni alla squadra. Ha chiesto ai suoi uomini di lavorare con intensità, sul possesso palla e cercare di sfruttare le occasioni.

Una frase, come riferito da Skysport, ha detto in particolare alla sua rosa: "Se facciamo molto bene domani poi ci possiamo concentrare sul campionato". Chiaro che se l'Inter vincesse e lo Sheriff non vincesse contro il Real, la trasferta di Madrid servirebbe per definire i primi posti nella classifica del girone, ma la qualificazione sarebbe raggiunta. L'allenatore ha due dubbi, uno in difesa tra Bastoni e Dimarco: il centrale si è allenato ed è in gruppo ma ha avuto un problema ad una spalla. Davanti due giocatori per tre maglie. Nessuno tra Dzeko, Correa e Lautaro è al meglio. Dovrebbe esserci il bosniaco dal primo minuto e poi si giocheranno una maglia i due argentini.