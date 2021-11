Inter-Napoli, Correa o Dzeko con Lautaro? Ecco il tandem provato ieri da Inzaghi

Il focus sull'ultimo dubbio di formazione ancora in piedi in casa nerazzurra a poche ore dal delicato match del Meazza

Dal Corriere dello Sport arriva un aggiornamento sulla questione: "Le esercitazioni tattiche della Pinetina spingono la candidatura di Correa, a questo punto da considerare favorito. Anche ieri, infatti, le prove hanno avuto come protagonista il tandem argentino. Ma Dzeko resta in corsa. E non potrebbe essere altrimenti, visto che è da considerare a tutti gli effetti il titolare. Sono molte, però, le valutazioni in gioco. Valutazioni che accompagneranno Inzaghi, con ogni probabilità, almeno fino all'ultima rifinitura di oggi. Nonostante il tecnico nerazzurro abbia garantito che l’attenzione è tutta sul Napoli e che, dunque, sullo Shakthar si comincerà a ragionare solo da questa sera, dopo il triplice fischio, la Champions non può finire in un angolino della mente. Al contrario, quella con gli ucraini è una gara da vincere con ancora maggiore urgenza rispetto alla sfida con il Napoli".