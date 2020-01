Inter show, Young domani a Milano. Gds: “Eriksen ormai ai dettagli! E Giroud…”

L’Inter è letteralmente scatenata sul mercato: i nerazzurri stanno per chiudere 4 operazioni. Dopo aver sbloccato lo scambio tra Politano e Spinazzola, i nerazzurri hanno chiuso anche l’affare Ashley Young. La Gazzetta dello Sport si sbilancia anche sulle operazioni Eriksen e Giroud. Ecco il punto della Rosea.

I dettagli di Young

Trovata l’intesa con i Red Davils per un indennizzo di 1,5 milioni per l’esterno che a giugno si sarebbe svincolato e che a inizio anno aveva rifiutato il rinnovo con lo United proprio per vivere questa nuova avventura in Italia. Il giocatore è atteso domani a Milano per le visite mediche e la firma sul contratto di 18 mesi.

Eriksen ad un passo



L’Inter ha così messo le ali, in campo e sul mercato. Voci insistenti parlano della presenza dell’agente di Christian Eriksen a Milano. Vero o no, manca davvero pochissimo a chiudere anche questa operazione dopo il viaggio di ieri del d.s. Ausilio a Londra e l’offerta ufficiale al Tottenham portata fino a 15 milioni a fronte di una richiesta di venti. Dettagli, non ostacoli. Sfumature che allungano solo i tempi dell’ufficialità ma il futuro di Eriksen sembra ormai deciso.

Giroud sbloccato



E domani sarà un’altra giornata calda, con possibili novità anche sull’affare Giroud, pronto a fare il vice Lukaku nell’assalto allo scudetto. Poi Marotta e Ausilio dovranno concentrarsi sulle uscite, con Vecino e Lazaro con le valigie pronte e in attesa di novità. Intanto Conte se la ride: la coperta adesso rischia di essere addirittura lunga.