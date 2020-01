L’Equipe – Giroud, agente a Milano. C’è un ultimo ostacolo per la fumata bianca

In casa Inter è il mercato a tenere banco. Il club nerazzurro sta cercando di regalare a Conte Eriksen per rinforzare la mediana e Giroud per sistemare il reparto offensivo. Per il danese sembra che la fumata bianca sia sempre più vicina, per quanto riguarda l’attaccante del Chelsea non c’è ancora un accordo tra l’Inter e il giocatore.

Secondo quanto si legge su L’Equipe, Giroud vorrebbe due anni e mezzo di contratto, quindi fino al 2022; l’Inter, invece, per il momento ha offerto al francese un contratto di un anno e mezzo. L’agente del giocatore è a Milano da oggi e sta trattando con la società nerazzurra. Secondo il portale francese, però, c’è ottimismo da entrambe le parti per condurre in porto la trattativa visto che da parte del Chelsea c’è stato il via libera per la cessione in questa finestra di mercato.