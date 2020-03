Mundo Deportivo – Interesse ufficiale dell’Inter per Semedo. E stavolta il Barcellona…

Nelson Semedo è tra i giocatori del Barcellona pronti a lasciare la Catalogna la prossima estate. Ne è sicuro El Mundo Deportivo, che parla di un “interesse manifestato ufficialmente da parte dell’Inter”.

“Semedo, che quest’anno ha giocato 29 partite, ha avuto molte richieste la scorsa estate ma per il Barcellona era incedibile. La situazione, però, è cambiata radicalmente e ora il giocatore è sulla lista dei partenti. Il Barcellona stavolta ascolterà offerte e l’Inter si è già fatta avanti ufficialmente“, scrive il quotidiano catalano.

Semedo è stato acquistato dal Barcellona per 30 milioni di euro. Nel contratto di cessione, c’erano anche bonus per un totale di 10 milioni di euro nel caso in cui il giocatore avesse disputato almeno 50 partite con un minimo di 45 minuti. Per ora, al Benfica, sono stati versati 5 milioni dei bonus raggiunti con le prime 50 presenze. Ora si trova a 43, a sette solo presenze dagli altri 5 milioni per il club lusitano.