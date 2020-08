Intrigo Vidal: Conte non lo molla ma ora ha un avversario ‘inatteso’. Futuro? C’è una terza ipotesi

L’Inter non molla Arturo Vidal. Il centrocampista cileno del Barcellona continua ad essere un pallino del club nerazzurro e del suo allenatore Antonio Conte, che monitora la situazione. Ma a ‘disturbare’ una possibile trattativa tra la società di Viale della Liberazione potrebbe esserci un ex compagno di Vidal, ovvero Andrea Pirlo, nuovo allenatore della Juventus.

A rivelarlo è il Mundo Deportivo, che sottolinea come lo stesso Pirlo sia uno dei pochi a poter far cambiare idea a Vidal, che piace anche all’Inter Miami in MLS ma che vuole continuare la sua esperienza in Europa. L’arrivo sulla panchina bianconera dell’ex compagno di squadra e di reparto ha aperto alla possibilità di un clamoroso ritorno alla corte della ‘Vecchia Signora’ da parte del cileno.

Per il quotidiano catalano non è da escludere l’ipotesi di una permanenza in blaugrana: il calciatore continua a produrre prestazioni d’alto livello e non c’è la volontà della società di lasciarlo partire. L’Inter c’è, soprattutto nel caso in cui Conte dovesse restare, ma la concorrenza non manca.