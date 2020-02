GdS – Juve-Inter si gioca a porte aperte? Ipotesi da non escludere: le ultime. E domani…

“Non è più scontato che Juve-Inter si giochi a porte chiuse. Sul Decreto approvato martedì continuano a esserci diverse interpretazioni”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alla possibilità che Juventus-Inter si giochi a porte aperte. La Prefettura di Torino non ha ancora dato disposizioni ufficiali così come la Lega Serie A non ha ancora pubblicato alcun comunicato in merito alle partite del weekend. Nel frattempo, per la Regione Piemonte vale l’ordinata firmata con il ministro della Salute che indicava in sabato 29 febbraio la data di scadenza del provvedimento sospensivo. Juventus-Inter si gioca a porte aperte? Per ora vige incertezza.

INCERTEZZA

L’ordinanza potrebbe essere aggiornata in seguito al Decreto Legge del Presidente del Consiglio dei Ministri, sebbene al momento resti appunto la data del 29 febbraio come termine ultimo del provvedimento. Ma, riporta La Gazzetta dello Sport, c’è un altro elemento da considerare: la prevendita per Juve-Inter non è stata interrotta e, andando sul sito della Juve, si possono ancora comprare i biglietti. Insomma, vige incertezza sul fatto che il match si possa giocare a porte chiuse: “È probabile che fra oggi – è in programma anche la riunione del Gos (l’organismo che si occupa della sicurezza allo stadio) di Torino – e domani arrivi la decisione definitiva”, spiega La Gazzetta dello Sport.