Kanté, il Chelsea non chiude la porta: segnali importanti da Londra, l’Inter ha un piano

È N’Golo Kanté il grande sogno di mercato dell’Inter: Antonio Conte, che lo ha già allenato al Chelsea, stravede per lui, ma strapparlo ai Blues potrebbe rivelarsi una missione impossibile. Il club londinese valuta il centrocampista francese non meno di 50 milioni di euro, e in viale della Liberazione non hanno, per il momento, il denaro necessario per imbastire un’eventuale operazione. Tuttavia, secondo il Corriere dello Sport, da Londra sono arrivati segnali che lasciano ben sperare la dirigenza nerazzurra:

“Marotta e Ausilio si stanno guardando intorno per piazzare gli elementi in esubero anche perché, al di là delle parole di Lampard («Voglio che Kanté resti qua»), hanno capito che il Chelsea non disdegna la cessione del francese. E ha addirittura messo gli occhi su possibile sostituto: si tratta del ventunenne Declan Rice del West Ham. Un segnale importante e che apre alla possibilità di un ricongiungimento tra Conte e N’Golo. Prima però in viale della Liberazione ci sono da fare le cessioni necessarie per racimolare un tesoretto da dirottare a Londra, altrimenti un’operazione tanto dispendiosa è considerata impossibile“.