Ag. Lautaro: “Mix tra Aguero e Suarez. L’Inter? Ha 5 anni di contratto. Le parole di Messi…”

Non accennano a placarsi le voci sul futuro di Lautaro Martinez: l’attaccante dell’Inter è finito nel mirino di tutte le big del calcio europeo, Barcellona in testa, pronte a sfidarsi a suon di milioni per convincerlo a lasciare i nerazzurri. L’agente dell’argentino, Beto Yaque, ha concesso una nuova intervista al Mundo Deportivo.

In che modo Lautaro gestisce questa situazione? Vedendo che il suo nome appare sulla stampa accostato a squadre come il Barça o il Manchester City, per esempio.

“Lautaro vive questa situazione come se nulla fosse perchè è concentrato esclusivamente sul suo club, ma anche con grande soddisfazione, perchè sa che sta facendo le cose molto bene“.

Leo Messi è stato pieno di elogi per Lautaro. In un’intervista al Mundo Deportivo ha detto: “Lautaro è spettacolare, ha qualità impressionanti. È molto forte, ha un ottimo uno contro uno e segna un sacco di goal”. Che effetto hanno fatto questi complimenti su Lautaro?

“Sicuramente per Lauty è un grande complimento da parte del migliore al mondo. Penso che sia stato molto carino e confortante per lui“.

Questo potrebbe essere importante in futuro se il giocatore decidesse di affrontare altre sfide lontano dall’Inter?

“La verità è che non lo so, come ti ho detto, ora pensa solo al club in cui si trova“.

Com’è il rapporto di Lautaro con Messi nella Nazionale argentina?

“Ha un buon rapporto, come con tutta la squadra“.

Il presidente della Racing ha rivelato che Lautaro ha respinto il Real Madrid quando aveva 18 anni perché prima voleva avere successo al Racing. Puoi darci qualche dettaglio in più a riguardo?

“Se è andata così, lo ha fatto perché è sempre stato convinto che avrebbe avuto successo nella prima squadra del Racing“.

Al di fuori del suo club in Argentina, aveva una squadra europea che gli piaceva più di qualunque altra e per questo ha respinto il Real Madrid?

“Non ha mai detto che non gli piace il Real Madrid, solo che voleva avere successo con il Racing“.

Il coordinatore del Racing di Avellaneda ha spiegato che Lautaro “è un mix tra Esnáider e Milito”. La vedi allo stesso modo?

“Per me ha alcune cose del Kun Aguero e altre di Luis Suárez, ma in realtà ha tutto, ecco perché è un giocatore diverso“.

Pensi che Lautaro e Luis Suárez possano coesistere nella stessa squadra?

“Non lo so, non ne ho idea, per valutare queste cose ci sono i giornalisti“.

E infine, l’Inter ha già proposto il rinnovo? Potrebbe cambiare i suoi piani futuri se il Barça scommettesse pesantemente su di lui?

“Lautaro ha 5 anni di contratto con l’Inter e le notizie che escono riguardano esclusivamente la stampa“.