Marca, voci dal Barcellona: “Non rinunciamo a Lautaro”. E niente clausola: ecco il piano

Le parole di Ausilio sono arrivate anche in Spagna: «L’unico possibilità che Lautaro Martinez lasci l’Inter è pagando la clausola rescissoria di 111 mln». Marca spiega quali reazioni hanno suscitato nel Barcellona le parole del ds nerazzurro. “Con molta calma, i dirigenti sono tutti molto tranquilli pensando che il giocatore l’anno prossimo sarà al Barça. Considerano la posizione del club nerazzurro normale perché dall’altra parte della negoziazione. Ma il club blaugrana non ha fatto nessun passo indietro per lui. Non si è arreso e non lo farà in futuro“.

VOCI INTERNE – Addirittura il quotidiano spagnolo virgoletta delle frasi che arriverebbero dal club blaugrana: “Non rinunciamo, non ci arrendiamo alla sconfitta, tutt’altro”, dicono dal club.

Insomma, la volontà del Barcellona è quella di prendere il giocatore nerazzurro. E i dirigenti sono anche ottimisti sulla riuscita della trattativa. La premessa è che firmi un contratto di cinque anni e la speranza è legata a diversi fattori. Prima su tutti la voglia del Toro di giocare con Messi al Camp Nou.

NIENTE CLAUSOLA – Marca aggiunge anche: “Lautaro ha detto no alla proposta di rinnovo dell’Inter, ha ancora tre anni di contratto, e ha chiuso ad altre società interessate a lui. La sua volontà di trasferirsi al Barça è la risorsa più importante per questa società e questo dimostra che ci sono state diverse discussioni fra i blaugrana e il calciatore. Al momento che l’Inter si rifiuti di negoziare per il Barcellona non implica che il Barcellona si ritiri dalla corsa al giocatore. Anche se chiedono 111 mln della clausola, è una cifra che il Barça non può assolutamente, in alcun modo, pagare ora. Questo però non significa che tra qualche settimane le condizioni economiche dell’argentino non cambieranno”.

IL PREZZO DEL COVID19 – Finora si sarebbe parlato di contropartite, ma non c’è stato nessun accordo e per questo l’Inter richiede il pagamento della clausola. Ma dopo la scadenza di quella – sottolinea Marca – “Lautaro avrà il prezzo che deve avere in un mercato che è stato fortemente indebolito dal coronavirus. E il Barça è disposto ad aspettare. Non ci perde nulla. Farà tutto il possibile per ridurre il costo del cartellino dell’argentino perché la sua volontà di vestire la maglia blaugrana potrebbe rovesciare ogni equilibrio. Il Barcellona non smetterà di negoziare. Vuole ridurre il costo dell’attaccante, qualunque esso sia, con le contropartite”.

(Fonte: marca.com)