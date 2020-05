Inter, su Lautaro irrompe il Manchester United: offerto un maxi ingaggio, ma non basterà

La crescita esponenziale di Lautaro Martinez ha fatto drizzare le antenne di tutti i top club europei: il Barcellona è da tempo in prima fila per l’attaccante dell’Inter, forte del feeling instaurato in Nazionale con Messi, ma la concorrenza non manca di certo. Secondo quanto riporta il Sunday Express, il Manchester United è pronto a irrompere nella corsa al Toro, proponendogli un ingaggio faraonico pur di fargli vestire la maglia dei Red Devils. Il tentativo del club inglese, tuttavia, è destinato a non produrre effetti: nel caso in cui l’ex Racing decidesse di lasciare Milano lo farebbe solamente per trasferirsi al Barcellona.