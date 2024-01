Inter, torna Lautaro: in campo dal 1′. Ma da solo non basta: Inzaghi cerca altre risposte

"Ma Lautaro, anche nella sua versione più scintillante, non può essere sufficiente. Il tecnico piacentino ha bisogno del contributo di tutti i suoi attaccanti. Sia da chi ha già brillato, come Thuram, sia da chi ha appena cominciato a dare segnali positivi, come Arnautovic, sia da chi è più in ritardo, come Sanchez. Cominciando dal francese, ha finito il 2023 in maniera appannata, come altri suoi compagni, dopo aver dato un contributo decisivo tra gol, assist e rigori procurati. Avere di nuovo al suo fianco il Toro gli servirà, ma tocca a Tikus riaccendere la scintilla. Il contributo di Arnautovic, invece, ha iniziato vedersi solo nelle ultime uscite. Il gol contro il Genoa è stato una liberazione, ma la prestazione di Marassi, nel suo complesso, è stata positiva. L’austriaco deve essere questo: un punto di riferimento in campo per le sue caratteristiche, ma soprattutto farsi trovare pronto quando chiamato in causa, anche per un solo spezzone. Sanchez, ora, guarda tutti dal basso. Ma ha l’orgoglio per riprendersi la scena. È stato Inzaghi a rivolerlo e lui ha promesso di accettare qualsiasi scelta. Il problema è che il suo rendimento ha lasciato desiderare, tranne pochi lampi in Champions. L’Inter ha bisogno anche di un quarto uomo là davanti, per di più con le qualità del cileno, diverse dagli altri compagni di reparto", sottolinea il quotidiano.