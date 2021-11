ESCLUSIVA Lerner: “InterSpac, Suning non ha affatto chiuso. Se arrivasse Pif…”

Non c'è dubbio che 7 punti non siano pochi, come non c'è dubbio che ne abbiamo seminati per strada con rigori sbagliati contro Atalanta e Milan, o con rigori assurdi subiti come contro la Juventus. C'è stata la classica dose di sfiga presente nella storia dell'Inter. Siccome comunque la squadra è in piedi e ha una forza interna e siccome le due capoliste non mi sembrano in grado di tenere questo ritmo, secondo me ancora possiamo farcela. Sette punti sono una discreta distanza, ma non incolmabile, considerati i due terzi di campionato ancora da giocare. Sarebbe sbagliato rassegnarsi, anche perché invece il cammino in Europa farà comunque emergere i limiti a lungo andare. Possiamo passare il turno, certo, ma non siamo destinati alla finale.