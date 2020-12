Inter, linea chiara di Zhang: vertice fissato, c’è un’ipotesi suggestiva. Eriksen-Paredes, la chiave…

L’arrivo di Pochettino sulla panchina del Paris-Saint Germain apre la strada a uno scambio di prestiti con l’Inter. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore del Tottenham potrebbe essere raggiunto da Christian Eriksen, con cui ha vissuto esperienze entusiasmanti ai tempi degli Spurs. Percorso inverso per Leandro Paredes, che non vive momenti sereni a Parigi e piace da tempo ai nerazzurri.

È in programma martedì ad Appiano Gentile un nuovo confronto tra la dirigenza e Conte. “Sarà un «vertice» come già ce ne sono stati altri, anche di recente – scrive La Gazzetta dello Sport -. Non è in ballo un budget, visto che la linea di Steven Zhang è molto chiara: a gennaio non si può spendere. Così la chiacchierata servirà soprattutto a definire il ventaglio dei candidati a vestire la maglia interista. In particolare il nome di Renato Sanches, gradito al tecnico leccese, rimane un’ipotesi suggestiva, ma poco realistica“.

Tornando sul possibile scambio col PSG, bisogna considerare l’effetto-Decreto Crescita: “Eriksen usufruisce dello sconto per chi si impegna a fissare la propria dimora fiscale in Italia per almeno due anni. Se andasse via a titolo definitivo, quindi, l’Inter perderebbe quei benefici e le tasse sullo stipendio verrebbero raddoppiate (da 10 milioni a 15 lordi). Ecco perché a Marotta l’idea di cederlo solo in prestito va bene, perché se tornasse entro giugno non perderebbe l’anno fiscale italiano. In ogni caso anche Paredes si candiderebbe per uno sconto fiscale, considerato che manca dall’Italia da oltre tre anni. Quindi ha i requisiti per ottenere anche questo vantaggio sulle tasse. Ma siamo ancora ai preamboli, visto che Leonardo in questa fase deve ancora sciogliere altri nodi legati al cambio tra Tuchel e Pochettino. Con l’anno nuovo non mancheranno i contatti, senza mai dimenticare gli ottimi rapporti tra le due società“.