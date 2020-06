Inter, Marotta non aspetta: incontro con il Brescia per chiudere Tonali, ecco le cifre

L’Inter vede il traguardo. L’assalto nerazzurro a Sandro Tonali è entrato nelle fasi conclusive. Beppe Marotta non vuole correre rischi e teme inserimenti da parte di altre squadre. Per questo, ha predisposto un vertice con il club di Cellino per chiudere immediatamente l’acquisto del centrocampista azzurro.

“Il centrocampista classe 2000 della Nazionale assistito dall’avvocato Bozzo è uno dei pezzi pregiati sul mercato e l’Inter ha in pugno un’intesa di massima col giocatore, la strada è segnata ma non è ancora un affare concluso”, scrive Fabrizio Romano su Calciomercato.com.

Il vertice in agenda

“L’Inter, nonostante le prime richieste del Brescia siano molto alte e più vicine ai 50 milioni che ai 30/35 milioni nell’ideale nerazzurro, ha deciso di dare l’assalto decisivo già nei prossimi giorni. L’attendismo è da evitare per inserimenti pericolosi di altri club pure italiani, ecco perché Marotta e Ausilio dopo i complimenti al giocatore hanno fissato un contatto diretto col Brescia per avvicinarsi anche sull’accordo tra club dopo quello raggiunto con Tonali stesso. Avanti tutta, al momento senza contropartite”