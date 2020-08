Inter, ora sotto con il mercato: Tonali-Emerson, si chiude. E con l’addio di Skriniar…

Archiviata la stagione 2019/20 con la bruciante sconfitta nella finale di Europa League, l’Inter è pronta a ripartire immediatamente. A cominciare dal mercato: ufficializzato Hakimi, la dirigenza nerazzurra intende chiudere al più presto altre operazioni in entrata. Secondo il Corriere dello Sport, i primi nomi sono quelli di Sandro Tonali ed Emerson Palmieri.

TONALI – “Molto è già stato fatto, nel senso che con il giocatore esiste da tempo un accordo totale. Manca, evidentemente, l’intesa con Cellino, che anzi si aspetta proprio la mossa definitiva del club nerazzurro per chiudere. Sulla formula dell’operazione ci sono ormai pochi dubbi: sarà prestito con obbligo di riscatto, in linea con l’affare Barella della scorsa estate. Meno scontata, invece, la valutazione complessiva di Tonali. Secondo viale della Liberazione, infatti, non si dovrebbe scavallare quota 35 milioni, mentre il presidente delle Rondinelle vorrebbe spingersi almeno fino a 40“.

EMERSON – “Il brasiliano naturalizzato italiano è il prescelto per andare ad occupare la corsia sinistra. Anche con lui è stata raggiunta un’intesa di massima, non altrettanto blindata come quella con Tonali, ma l’operazione è ben avviata. Del resto, proprio il Chelsea ha messo il mancino ex-Roma tra i giocatori in uscita, quindi è difficile immaginare un lungo tira e molla. Semmai si tratterà di strappare le condizioni migliori, visto che tra le rispettive valutazioni esiste una certa distanza: l’Inter, infatti, vorrebbe mettere sul tavolo non più di una ventina di milioni, mentre i Blues provano ad alzare l’asticella almeno a 25-30“.

KUMBULLA E SKRINIAR – “Il club nerazzurro è attivo da tempo anche su Kumbulla. Nelle scorse settimane, c’era stata un’accelerazione, ma poi i discorsi sono finiti in stand-by, anche perché per inserire un nuovo centrale, il club nerazzurro ne dovrebbe cedere almeno un altro. E, in questo senso, il candidato forte è diventato Skriniar. Anche perché quanto ricavato dalla sua cessione verrebbe poi reinvestito sul mercato per dare l’assalto ad un altro big per la mediana: i nomi circolati finora sono quelli di Kantè e Ndombele“.