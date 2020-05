Mundo Deportivo sfida l’Inter: “Non solo cederà Lautaro ma sarà anche costretta a…”

La stampa di Barcellona partecipa attivamente alla trattativa tra l’Inter e il club blaugrana per Lautaro Martinez. Partecipa con vivo interesse e la consueta arroganza che contraddistingue il Barcellona in tutte le sue trattative di mercato.

Oggi, neanche a dirlo, in prima pagina c’è nuovamente Lautaro Martinez. E i toni del Mundo Deportivo si alzano, in risposta all’intervista di Piero Ausilio a Sky Sport.

“Il Barcellona non è rimasto per niente turbato dalle parole di Ausilio. E’ evidente il tentativo di coinvolgere altri compratori appellandosi alla clausola. Ma la clausola scadrà il 15 luglio e dopo quel giorno, l’Inter sarà costretta a vendere Lautaro Martinez a prezzo di mercato, con i prezzi ribassati dopo l’emergenza coronavirus. Il giocatore vuole solo il Barcellona, quindi come farà l’Inter a far sembrare di averlo venduto a 111 milioni di euro? Facile. Sarà costretta a ipervalutare la contropartita che inserirà il Barcellona nell’affare. Quindi, dopo il 15 luglio, l’affare potrà andare in porto per 70 milioni e un giocatore“, scrive con grande convinzione il quotidiano.

Staremo a vedere.