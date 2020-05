L’Inter mette il bavaglio alla stampa catalana: doppio siluro pazzesco, ecco i destinatari

L’Inter è uscita allo scoperto e ha risposto al continuo pressing del Barcellona su Lautaro Martinez. Le parole del ds Piero Ausilio sono risuonate per tutta la Spagna. Nessuno sconto al Barcellona per El Toro e un doppio siluro con destinatari sia il club spagnolo sia lo stesso Lautaro. A dettare le regole, in questo affare, è e sarà l’Inter.

“Perché l’Inter ha parlato così? La tempistica ha un valore. Il club ha già rifiutato un’offerta da 50 milioni e due contropartite tecniche. Siamo vicini alla ripartenza della stagione: l’Inter così facendo ha voluto rafforzare la posizione del giocatore, rassicurandolo in vista di un campionato da giocare con serenità ma allo stesso tempo responsabilizzandolo. Il concetto è chiaro: se un domani Lautaro andrà via, sarà perché avrà scelto di dire sì a Messi e a un’offerta da 10 milioni netti di stipendio. Altro destinatario del messaggio, il più ovvio: il Barcellona. L’Inter sta per incassare soldi con Icardi e non ha quindi necessità di chiudere in fretta l’affare, anche perché non è/sarà impresa semplice trovare sul mercato un’alternativa al Toro”, il punto della Gazzetta dello Sport.