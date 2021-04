Napoli-Inter, le formazioni UFFICIALI: Darmian trasloca a sinistra. Riecco la LuLa

Per la sfida di questa sera contro il Napoli, il tecnico dell'Inter Conte non risparmia i titolari e sceglie la formazione migliore

Sarà Napoli-Inter l'ultima gara della giornata numero 31 di Serie A. Sfida importante per entrambe le formazioni: da un parte il Napoli che non vuole perdere il treno Champions, dall'altra l'Inter che vuole la dodicesima vittoria consecutiva per avvicinarsi ulteriormente al titolo.

Non ci sono sorprese tra i nerazzurri, Conte sceglie Darmian a sinistra e schiera Lukaku e Lautaro in attacco dal 1'. In difesa i soliti tre, Skriniar-De Vrij-Bastoni, e in mezzo al campo col rientro di Barella si ricompone il terzetto titolare con Brozovic ed Eriksen.