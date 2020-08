Ndombélé, Tottenham disposto ad ascoltare l’offerta dell’Inter. Ma la prima richiesta è altissima

L’Inter cerca un rinforzo di livello a centrocampo. Nelle idee di Conte c’è Kanté del Chelsea, ma non sarà facile trovare un accordo coi Blues. Così l’Inter considera anche la candidatura di Ndombélé del Tottenham. Gli Spurs sono disposti a valutare offerte per il centrocampista, ma la richiesta per il suo cartellino è di circa 60 milioni di euro, secondo quanti si legge sul Sunday Express.

Mourinho è disposto a privarsi del giocatore, ma dovrà convincere il Tottenham a calare le pretese. L’Inter ha fatto sapere di voler trattare il giocatore, ma non è disposta a sborsare quanto richiesto dal club inglese.