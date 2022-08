ESCLUSIVA Orsi: “Lazio-Inter spigolosa e senza calcoli. Inzaghi? Non mi piace…”

Manca sempre meno al calcio d'inizio di Lazio-Inter, primo vero test probante per gli uomini di Inzaghi in questo inizio di stagione. Delle difficoltà e dell'importanza del match abbiamo parlato con Nando Orsi, doppio ex della sfida. Queste le sue considerazioni ai microfoni di Fcinter1908.it in esclusiva: "Mi aspetto una conferma dell'Inter, ma anche una accelerazione della Lazio, che ha fatto sì 4 punti ma con qualche difficoltà. I nerazzurri vengono da due prove abbordabili, sembravano in fase di rodaggio, ma da una settimana all'altra cambia anche la condizione fisica in questo periodo. Mi aspetto una partita bella, spigolosa e senza tanti calcoli, giocando nel modo in cui sono abituate. Lazio-Inter non è mai banale".