Perisic, l’obiettivo dell’Inter e la trattativa col Bayern. Conte ha comunicato a Marotta…

È sempre più un rebus il futuro di Ivan Perisic. L’unica certezza in questa storia di mercato è che il croato non rimarrà all’Inter la prossima stagione. Se in un primo momento il riscatto da parte del Bayern Monaco sembrava scontato, il coronavirus ha cambiato le carte in tavola. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, per Antonio Conte l’esterno croato non è una priorità e “lo ha comunicato a Marotta che da settimane è al lavoro per risolvere la situazione. L’idea del club nerazzurro è quella di cedere a titolo definitivo il croato, con l’obiettivo di fare cassa e di risparmiare sull’ingaggio, circa 15 milioni di euro lordi. L’ipotesi Bayern, con il quale Perisic giocherà fino a fine stagione, resta in piedi, ma le parti non sono così vicine. I tedeschi non sono disposti a pagare i 20 milioni di euro fissati per il riscatto, hanno aperto all’acquisto definitivo ma con un sensibile sconto. Le parti torneranno a sentirsi settimana prossima“.

(Calciomercato.com)