Rivoluzione al PSG, Pochettino può spingere su Eriksen. Poi c’è la grana Icardi

La rivoluzione del PSG con l’esonero di Tuchel e l’arrivo di Pochettino (fino al 2023) potrebbe essere una notizia rilevante pure per l’Inter.

Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà ci sono due situazioni che l’allenatore si troverà ad affrontare molto presto e che riguardano il prossimo mercato del club francese. Entrambe hanno in qualche modo a che fare con i nerazzurri. Innanzitutto la questione Eriksen. Era uno dei preferiti dell’allenatore ai tempi del Tottenham e con Conte non ha trovato lo spazio cercato. Pure Marotta ha ammesso che è in partenza perché considerato non funzionale al progetto dell’allenatore. E allora si potrà dare vita ad una trattativa per il trasferimento del danese all’ombra della Tour Eiffel: “Pochettino potrebbe avallare il suo arrivo a Parigi al cento per cento. Vedremo se con uno scambio accettato dall’Inter (Paredes, per esempio) oppure attraverso un investimento parigino da 25 milioni”, ha scritto Alfredo Pedullà su La Gazzetta dello Sport.

Il secondo nodo riguarda il PSG ma a che fare ancora con l’Inter perché si tratta dell’ex nerazzurro Icardi. “Se la stagione si concludesse esattamente com’è iniziata, sarebbe un flop assoluto e ridimensionerebbe il centravanti che avrebbe bisogno di giocare e di segnare. Ci sono clausole e cavilli vari, c’è la necessità di ripartire da due fenomeni (magari da blindare) come Neymar e Mbappé. Esiste soprattutto una proprietà che spende abbinata a un allenatore che chiede spesso senza limiti: pandemia oppure no, il Paris Saint-Germain tornerà presto a dimostrare quanto la ricchezza faccia la felicità conclude il giornalista”.

(fonte: gazzetta.it)