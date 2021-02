Inter, Lautaro vuole firmare i gol con la Juve dopo il rinnovo: manca solo l’annuncio

L’Inter e Lautaro Martinez ritrovano la Juventus dopo il successo nettissimo in campionato dal punto di vista del gioco e col risultato di 2-0. Nella gara d’andata della semifinale di Coppa Italia tocca al ‘Toro‘ prendersi sulle spalle l’attacco nerazzurro, con Antonio Conte che dovrà fare a meno di Romelu Lukaku, formato dalla squalifica di un turno.

Un’altra Inter e un altro Lautaro. Domani sera l’ex Racing arriva alla sfida dopo il gol ritrovato contro il Benevento, che lo ha rasserenato. Ma soprattutto, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, è stato raggiunto l’accordo per il rinnovo che Lautaro e l’Inter cercavano da oltre un anno: ora manca solo l’annuncio. Una notizia importante per il classe 1997, che va a caccia del primo trofeo con la maglia nerazzurra.

Lautaro è già entrato nella storia dell’Inter: grazie alla rete contro il Benevento, l’attaccante argentino è al settimo posto nella classifica all-time dei calciatori nerazzurri più giovani ad aver realizzato 30 reti in Serie A con la maglia della ‘Beneamata’.