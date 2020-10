Inter, contatti per Rovella: è sfida alla Juve. Il Genoa fissa il prezzo, ecco il piano ‘alla Salcedo’

19 anni da compiere a dicembre e un futuro tra le stelle del calcio italiano e internazionale. Nicolò Rovella rappresenta uno dei giovani più interessanti del panorama nazionale e quel contratto i scadenza tra otto mesi è una vera opportunità.

Inter e Juventus lo sanno bene e si sfidano per il calciatore del Genoa. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, i due club si sono mossi direttamente con il presidente del Grifone Enrico Preziosi. La valutazione di Rovella si aggira intorno ai 10 milioni di euro, considerando il contratto in scadenza, e non è da escludere che nerazzurri e bianconeri propongano degli scambi a costi più alti.

Nelle ultime settimane, l’allenatore del Genoa Maran lo sta schierando titolare nonostante la nutrita concorrenza. Nei mesi scorsi, lo scarso minutaggio ha portato a un braccio di ferro tra l’entourage e il club, che potrebbe venderlo subito. Per la Rosea, la soluzione praticabile potrebbe essere quella già praticata con Romero con la Juventus e con Salcedo con l’Inter, ovvero la cessione con la permanenza in prestito. Al momento la partita resta apertissima e il Genoa attende offerte nelle prossime settimane.