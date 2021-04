Nuovo stadio, Sala: “Zhang? Noi a disposizione. Può iniziare domattina ma se…”

"Ho detto più volte che sanno dove sto. Al di là di qualche tensione il dialogo è sempre necessario quindi sono a disposizione delle squadre"

"Ho detto più volte che sanno dove sto di casa. Al di là di qualche tensione il dialogo è sempre necessario quindi sono a disposizione delle squadre per tutti i dubbi che ci possono essere per confermare il nostro percorso".

Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, rispondendo a chi gli ha chiesto se avesse o meno in programma un incontro con il presidente dell'Inter, Steven Zhang, a proposito del nuovo stadio San Siro .

Quanto all'ipotesi della creazione di una società pubblico-privato per il rilancio dello stadio Sala ha aggiunto: "Vorrei vedere, ma voglio lasciare al Consiglio comunale la possibilità di confrontarsi prima su questa materia. Io non posso che confermare che noi non siamo contrari all'operazione".