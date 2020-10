Inter, Skriniar è tornato in Italia: tampone nelle prossime ore. Qualora fosse negativo…

Antonio Conte recupera i pezzi e può sorridere: Milan Skriniar è tornato in Italia. Il centrale slovacco ha infatti terminato la quarantena in Slovacchia ed è approdato a Milano, dove si sottoporrà ad un tampone nelle prossime ore. Spiega Sky Sport: “Qualora risultasse negativo al test, Skriniar svolgerebbe le visite di idoneità e potrebbe rientrare in gruppo, senza però poter essere disponibile per la prossima gara con il Parma di sabato pomeriggio.

Al massimo Antonio Conte potrebbe convocarlo per la partita di Champions di martedì 3 novembre in casa del Real Madrid. Se il tampone fosse invece ancora positivo, essendo passati i 21 giorni come da protocollo, l’Inter lo farà allenare da solo”, scrive Gianluca Di Marzio.