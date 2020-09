Sky – Skriniar, contatto ufficiale Inter-Tottenham: niente scambi, le cifre. E c’è già il nome del sostituto

A Calciomercato l’Originale, su Skysport, Gianluca Di Marzio ha parlato del mercato dell’Inter. Il giornalista ha spiegato che nelle ultime ore c’è stato un contatto ufficiale tra Inter e Tottenham per Skriniar. Il club inglese ha richiesto informazioni per il difensore senza chiedere giocatori in cambio. Non è stato inserito nell’offerta ad esempio Ndombele, centrocampista associato ai nerazzurri da tempo. La richiesta del club nerazzurro è stata di 60 mln. Se il giocatore dovesse lasciare l’Inter il primo obiettivo dell’Inter diventa Milenkovic della Fiorentina, valore intorno ai 40 mln.

(Fonte: Skysport)