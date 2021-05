Stellini: “Juve rintanata nella sua area. Episodi arbitrali? Giusto parlino le immagini”

Le parole del vice allenatore in conferenza stampa a Torino. Pochissime le domande rivolte a Cristian Stellini, che ha evidenziato la buona prestazione dell'Inter.

Cristian Stellini ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Juventus: "All'Inter è mancata la stoccata finale, la capacità di concretizzare le occasioni che ci sono state. Non ci siamo riusciti e nonostante fossimo in superiorità numerica la partita era comunque difficile. Perché giocavamo contro un'ottima squadra che si è chiusa e rintanata nella sua area di rigore. Noi ne abbiamo create tre-quattro, una grazie al Var, una è stata annullata. Forse potevamo fare qualcosa in più per cui siamo soddisfatti della prestazione dei ragazzi. Volevamo venire qui e dimostrare di voler portare a casa la vittoria e di dimostrare di essere la squadra davanti a tutti in classifica. Siamo soddisfatti".