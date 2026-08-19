Curtis Jones è ormai virtualmente un nuovo calciatore dell'Inter: in questi minuti, secondo quanto riporta Sportitalia, è stato mosso un altro passo decisivo

Marco Astori
ciccio valenti

VIDEO / "A volte bisogna intervenire personalmente": la gag di Ciccio Valenti sull'acquisto di Jones

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Curtis Jones è ormai virtualmente un nuovo calciatore dell'Inter: in questi minuti, secondo quanto riporta Sportitalia, è stato mosso un altro passo decisivo del club nerazzurro.

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Come spiega Gianluigi Longari, infatti, l’Inter ha formalizzato la proposta al club inglese. Curtis Jones pronto a raggiungere Milano entro il fine settimana.

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