Ts – Suning-Bc Partners, si accelera: in ballo più del 51%. I tempi, la strategia e lo sponsor

“È necessario agire rapidamente perché difficilmente questi ostacoli saranno rimossi. Anzi, potranno solo diventare più seri. Per questo l’operazione con Bc Partners potrebbe essere conclusa nel giro di pochi mesi, prima della fine di questa stagione. Si ragiona su una valutazione di un miliardo di euro che inevitabilmente deve tenere conto della situazione di crisi economica generale”.

Tuttosport sottolinea che BC Parners ha già le idee chiare sulla strategia per aumentare il fatturato del club nerazzurro, “centrata su uno sfruttamento più massiccio delle potenzialità da media-company globale di una squadra famosa in tutto il mondo. Poi il fondo londinese dovrà occuparsi di altri dossier fondamentali, come la ricerca dello sponsor principale chiamato a sostituire Pirelli. Sembrava quasi fatta per Hengchi, impresa di auto elettriche del gruppo Evergrande. Ma anche in questo caso bisogna ponderare le ripercussioni delle nuove linee del governo cinese. Poi c’è la questione stadio. Ma su questo punto potrebbe esserci più tempo perché sembra ormai chiaro che se ne occuperà la prossima giunta di Palazzo Marino, visto che le elezioni comunali a Milano sono sempre più vicine“.

(Tuttosport)