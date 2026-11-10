Questa mattina si è svolta l’Assemblea della Lega Calcio Serie A. Come si legge nel comunicato della Lega, le Società hanno definito obiettivi e strategie di commercializzazione dei diritti audiovisivi della Serie A nei territori del Centro e Sud America e, relativamente alla prossima Supercoppa Italiana, nell’area Mena. "Sono stati inoltre approvati, all’unanimità, i bandi relativi ai diritti audiovisivi domestici della Coppa Italia e della Supercoppa, da quest’anno in offerta in modalità autonoma rispetto alla Coppa nazionale".

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"Il nuovo Invito a offrire della Coppa Italia darà la possibilità, ai broadcaster interessati, di partecipare all’asta su due diversi format della competizione, uno identico all’attuale, con 44 squadre, ed uno allargato ad un numero maggiore di Club, con gare solo ad eliminazione diretta in ogni turno della manifestazione. Infine, l'Assemblea all'unanimità ha approvato il rinnovo per ulteriori tre anni della partnership di sponsorizzazione della Coppa Italia con Frecciarossa, treno Alta Velocità di Trenitalia (Gruppo FS Italiane)".

ROME, ITALY - MAY 12: The Coppa Italia Trophy during the Coppa Italia Final press conference at Stadio Olimpico on May 12, 2026 in Rome, Italy. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

NUOVO FORMAT

Come sottolinea su X, il nuovo format della Coppa Italia rimane a eliminazione diretta ma aumentano le squadre: da 44 si passerebbe a 72.

20 squadre di Serie A

20 squadre di Serie B

32 squadre di Serie C

"Le migliori 8 della Serie A entrerebbero sempre agli ottavi di finale. Mentre le altre 64 squadre giocherebbero sin da subito per tre turni. Di queste 64 squadre ne usciranno 8 che poi andranno a sfidare le migliori 8 della Serie A. Da decidere se, per ogni turno, ci sarebbe il sorteggio per il campo oppure se far giocare la partita direttamente in casa della squadra meno quotata. Da oggi è partito il bando dei diritti tv. I broadcaster possono scegliere e offrire sia per il format tradizionale (quello attuale) oppure per questo nuovo a 72 squadre".