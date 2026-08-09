La Coppa Italia 2026/27 ha ufficialmente preso il via. Nel weekend si sono disputate le sfide del turno preliminare, con un programma che si è chiuso questa sera.

Campione in carica e tra le otto teste di serie, l’Inter di Cristian Chivu entrerà in corsa direttamente dagli ottavi tra dicembre e gennaio, nel classico tabellone tennistico con gara secca fino ai quarti e semifinali con andata e ritorno.

Nel turno preliminare, l’Ascoli ha battuto 3-1 il Potenza, mentre Arezzo e Benevento hanno superato rispettivamente Union Brescia e Ravenna. Sorpresa a Vicenza, dove il Catania si è imposto ai calci di rigore.

Ma chi affronterà l’Inter? I nerazzurri se la vedranno con la formazione che uscirà vincente dall’incrocio della vincitrice di Genoa-Ascoli e di Catanzaro-Sudtirol, gare che si disputeranno domenica 16 agosto. La sfida dei sedicesimi si disputerà tra mercoledì 2 settembre e martedì 15 settembre 2026.

La finale è in programma mercoledì 19 maggio 2027.