Inter-Genoa, partita valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2026/2027, si disputerà martedì 1 dicembre alle 21:00 a San Siro.

L'Inter, detentrice del trofeo, è la testa di serie numero 1: debutterà nella competizione negli ottavi di finale in cui affronterà il Genoa, ed è posizionata nella parte alta del tabellone. L'altra testa di serie in quella parte di tabellone è il Bologna, mentre nella parte inferiore ci sono Como e Milan.

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Inter-Genoa, chi trova la vincente ai quarti

Il 4-0 in Serie A e il percorso del Genoa

La vincente tra Inter e Genoa sfiderà una tra Bologna e Palermo.La sfida tra nerazzurri e rossoblù dell'1 dicembre arriva dopo la vittoria per 4-0 conquistata dall'Inter sulla squadra di De Rossi nel 13° turno di campionato.

Il Genoa ha già superato due turni in questa competizione: ad agosto ha sconfitto l'Ascoli 4-1 nei trentaduesimi di finale, mentre il 15 settembre ha battuto 1-0 il Südtirol nei sedicesimi di finale.

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Coppa Italia, la formula e la data della finale

La formula della Coppa Italia prevede, come sempre, gare a partita secca fino ai quarti di finale, con la semifinale che si sviluppa su andata e ritorno.

La finale è in programma mercoledì 19 maggio 2027.

(Fonte: Inter.it)