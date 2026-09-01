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Il Monza vince di misura sul campo del Torino grazie al gol di Dany Mota e ottiene il passaggio del turno in Coppa Italia, guadagnando così il pass per gli ottavi di finale, dove affronterà il Milan. Protagonisti anche due giovani arrivati in prestito dall'Inter: Maye e Akinsanmiro, entrambi scesi in campo da titolari. Il difensore francese ha giocato 76 minuti da braccetto sinistro nella linea a 3 dei biancorossi, mentre il centrocampista nigeriano è uscito solamente nel recupero.