Fabrizio Biasin, sui social, dopo i risultati di Champions delle ultime giornate e quelli di Europa League e Conference di questa sera ha fatto una riflessione amara sul calcio italiano e sui giudizi sempre un po' troppo leggeri che derivano da ogni partita di calcio. Perché ieri sera, a dispetto della seconda giornata dei gironi di CL, sono arrivate per le italiane quattro vittorie. Ha vinto l'Inter contro lo Shakhtar 1-0, ha vinto la Roma contro lo Slovan Bratislava 4-0, ha vinto il Como - addirittura - contro il Manchester United 4-1, ha vinto pure il Napoli contro il Bodo 4-3. Invece questa sera non sono arrivati altrettanti successi. Il Milan ha perso contro il Bournemouth 3-0, la Juve ha pareggiato due a due contro il Rennes e ha perso pure l'Atalanta due a zero contro l'Ajax in Conference.

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Il calcio italiano che martedì e mercoledì scorso non aveva un futuro, ma poi giovedì è tornato ad avere un futuro e ieri e l’altro ieri eccome se ce l’aveva un futuro, oggi è tornato a non avere un futuro.



Il futuro del calcio italiano va a giornate. — Fabrizio Biasin (@FBiasin) October 22, 2026

"Il calcio italiano - ha scritto Biasin in un post su X - che martedì e mercoledì scorso (quando l'Inter aveva perso col Bruges, il Como col Feyenoord, la Roma aveva perso col Real e il Napoli col Villarreal.ndr) non aveva un futuro, ma poi giovedì è tornato ad avere un futuro (quando l'Atalanta aveva battuto il Pafos in Conference e in Europa League avevano vinto il Milan contro il Salisburgo e la Juve aveva battuto il Nec.ndr) e ieri e l’altro ieri eccome se ce l’aveva un futuro, oggi è tornato a non avere un futuro. Il futuro del calcio italiano va a giornate".

(Fonte: SS24)