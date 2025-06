Prima vittoria per l'Inter di Chivu al Mondiale per Club. La squadra nerazzurra trova in extremis il due a uno contro i giapponesi dell'Urawa Reds grazie al gol di Valentin Carboni arrivato al 93esimo. Lautaro invece aveva pareggiato i conti con una rete bellissima, mezza rovesciata che ha lasciato sbigottiti pure i suoi compagni in campo. Dal profilo X di Fabrizio Biasin arriva una sintetica analisi di quanto si è visto in campo.