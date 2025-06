I rinforzi in attacco arriveranno soltanto a luglio. Questo nonostante gli addii di Arnautovic e Correa, perché l'Inter ha già a disposizione aggiunte che colmano lo spazio lasciato dai due.

La conferma arriva anche dalla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Si legge infatti:

"Negli Stati Uniti il nuovo tecnico si imbarcherà con un parco attaccanti diverso ma comunque numeroso: dietro Thuram e Lautaro ci saranno Taremi e Sebastiano Esposito, pronto subito a differenza del fratello Francesco Pio che sarà a disposizione probabilmente solo dalla seconda fase in poi. In aggiunta, l’Inter avrà in organico anche Valentin Carboni, di rientro da un lungo infortunio".